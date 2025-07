C’è lei entra nella Casa Grande Fratello chi è la prima concorrente della prossima edizione

Il countdown per la nuova edizione del Grande Fratello targata Simona Ventura è ufficialmente iniziato. E, come da tradizione, le prime indiscrezioni infiammano giĂ la rete. A lanciare la bomba è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove ha rivelato l’identikit della possibile prima concorrente: “una ragazza spagnola senza alcuna esperienza televisiva, che lavora a Milano e che ha “una bella presenza”. L’indiscrezione è rimbalzata immediatamente anche su X, dove si legge: “Si accende l’attesa per il nuovo Grande Fratello firmato Simona Ventura, e noi abbiamo le prime indiscrezioni sulla potenziale prima concorrente ”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it