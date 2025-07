Cartoon Club & RiminiComix l’edizione 2025 è stata da record

È appena terminata la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini. Dal 13 al 20 luglio, la città di Rimini è diventata il fulcro dell’universo geek italiano, con numerosi appuntamenti diffusi in tutta la città che hanno visto la partecipazione di ben 220.000 appassionati. Nell’arco di tutta la settimana, oltre 150 ospiti nazionali e internazionali, massimi esponenti delle loro arti, hanno calcato i palchi dell’evento, svelando i segreti e le curiosità del loro mestiere. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cartoon Club & RiminiComix, l’edizione 2025 è stata da record

In questa notizia si parla di: cartoon - club - riminicomix - edizione

Con Cartoon Club Rimini torna capitale della cultura pop tra fumetti e games. Obiettivo 200 mila visitatori - Anche quest’anno torna il più grande evento estivo dedicato alla cultura pop e all’intrattenimento: Cartoon Club - Riminicomix, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games.

La ‘benedizione’ di Fellini sul Cartoon Club - Una donna che riemerge dalla piscina del Grand Hotel, sullo sfondo dell’inconfondibile mare riminese in estate e poi Fellini.

Cartoon Club Riminicomix 2025, la cultura pop torna in scena - (Adnkronos) – Dal 13 al 20 luglio 2025, la città di Rimini si trasformerà nuovamente in un vivace crocevia internazionale dedicato alla cultura pop, accogliendo la 41esima edizione del Cartoon Club / Riminicomix – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games.

Al via a Rimini la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games! #rimini #comunerimini Vai su X

Poste San Marino rinnova la sua presenza al Riminicomix 2025 Poste San Marino protagonista per il secondo anno consecutivo al Cartoon Club & Rimini Comix, in programma dal 13 al 20 luglio 2025. In occasione della 41ª edizione del festival, l’azienda pre Vai su Facebook

Cartoon Club & RiminiComix, una festa per 220 mila appassionati. Le mostre proseguono fino ad agosto; Nuova edizione da record per il CartoonClub e il RiminiComix: fumetti ed animazioni; Cartoon Club & RiminiComix, una festa per 220 mila appassionati. Le mostre proseguono fino ad agosto.

Cartoon Club & RiminiComix, un'edizione da 220.000 presenze - 000 appassionati la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, ... Da newsrimini.it

In 220 mila per Cartoon Club & RiminiComix - È appena terminata la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, ... Si legge su chiamamicitta.it