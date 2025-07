Carlo Bravi arrestato il chirurgo estetico I carabinieri lo sorprendono nel suo studio VIDEO

Il chirurgo Carlo Bravi, già sospeso dall’attività professionale, è stato sorpreso dai Carabinieri del Nas mentre operava senza autorizzazione una paziente trans in un appartamento a Roma. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Carlo Bravi, arrestato il chirurgo estetico. I carabinieri lo sorprendono nel suo studio. VIDEO

In questa notizia si parla di: carlo - bravi - chirurgo - carabinieri

Sedata e operata a sua insaputa, la paziente lo denuncia: ancora guai per Carlo Bravi, il chirurgo indagato per la morte di Simonetta Kalfus - Nuove accuse per il medico Carlo Bravi, già noto alle cronache giudiziarie poiché indagato per la morte di Simonetta Kalfus.

Il chirurgo sospeso beccato a operare, l’intervento alle orecchie da 500 euro sul letto matrimoniale: cosa ha detto Carlo Bravi ai carabinieri dopo il blitz - Carlo Bravi, chirurgo plastico di 73 anni già interdetto dalla professione, è stato scoperto dai carabinieri del Nas mentre eseguiva un intervento di otoplastica in un appartamento privato a Roma.

Arrestato Carlo Bravi, il chirurgo che ha operato Simonetta Kalfus e che faceva interventi in casa - Carlo Bravi è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. Il chirurgo che ha operato Simonetta Kalfus morta a seguito di una liposuzione, è stato sopreso nie giorni scorsi a operare una paziente in un'abitazione a Roma.

Il chirurgo Carlo Bravi, abusivo a Roma. Il video dell'irruzione dei carabinieri Vai su X

È stato sorpreso dai carabinieri del Nas mentre eseguiva un intervento alle orecchie a casa di un paziente. Carlo Bravi, il chirurgo indagato per la morte di Simonetta Kalfus e accusato del sequestro di una donna operata contro la sua volontà , non avrebbe pot Vai su Facebook

Il chirurgo Carlo Bravi, abusivo a Roma. Ecco il video dell'irruzione dei carabinieri; Carlo Bravi arrestato durante un'operazione in casa, il chirurgo era indagato per la morte di Simonetta Kalfus; Il medico sospeso finisce ai domiciliari: stava operando una donna in un appartamento al Quadraro.

Il chirurgo Carlo Bravi, abusivo a Roma. Ecco il video dell'irruzione dei carabinieri - Le immagini mostrano gli uomini del Nas che irrompono nella stanza dove il medico stava per operare una trans. Lo riporta msn.com

Arrestato Carlo Bravi, il chirurgo che ha operato Simonetta Kalfus e che faceva interventi in casa - Il chirurgo che ha operato Simonetta Kalfus morta a seguito di una liposuzione, è stato sopreso nei giorni scorsi a operare una paziente in un ... Riporta msn.com