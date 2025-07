Camarda a Lecce c’è già il primo ostacolo | tutta colpa di Lookman

È giovane ma ha tanta voglia di dimostrare. Lecce può essere la piazza giusta per iniziare ad assaporare la Serie A, prima di rientrare alla base. E i salentini sono pronti a regalargli una degna alternativa. Francesco Camarda non ha ancora compiuto 18 anni e ha già dato sprazzi di un talento che deve essere limato. In un Milan stracolmo di problemi, era difficile mettersi in mostra. Eppure per un momento c’era quasi riuscito, con quel gol annullato in Champions contro il Bruges: stacco di testa e quel Pippo Inzaghi che torna subito alla mente. Ora i paragoni sono eccessivi, ma il ragazzo ha la stoffa per riuscire a ricompire un ruolo importante. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Camarda, a Lecce c’è già il primo ostacolo: tutta “colpa” di Lookman

