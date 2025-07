Calhanoglu resta | ma sarà compatibile con la nuova Inter di Chivu?

Hakan Calhanoglu giocherà nell’Inter la prossima stagione. L’agente del turco chiude la telenovela. L’unica incognita è capire se il giocatore potrà contribuire al cambiamento che vorrebbe attuare Chivu. INCOGNITA – Hakan Calhanoglu e l’Inter si ritroveranno ancora una volta insieme nella prossima stagione. È lo stesso agente del turco a porre fine ad una telenovela durata anche fin troppo. Con gli eventuali soldi incassati per il turco, l’Inter sicuramente avrebbe sbloccato ancor più velocemente la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. Adesso però l’interrogativo maggiore è rivolto ai moduli che Christian Chivu potrebbe mettere in atto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu resta: ma sarà compatibile con la nuova Inter di Chivu?

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

