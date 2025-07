Calhanoglu Inter prove di divorzio fallite | si aspetta il faccia a faccia con Marotta le sensazioni

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Fenerbahce. Tutti i dettagli in merito. Il rapporto tra Hakan Calhanoglu e l’ Inter vive un momento sospeso, fatto di riflessioni reciproche, tensioni silenziose e apparenti segnali di distensione. Lo racconta calciomercato.com, che ha ricostruito le ultime settimane vissute da club e giocatore, un periodo in cui le parti hanno preso le distanze, sia fisicamente che emotivamente, cercando forse una via d’uscita mai realmente trovata. Da ambo i lati sono emersi segnali chiari: errori di comunicazione, dichiarazioni mancate e gesti interpretati come frecciatine. 🔗 Leggi su Internews24.com

