Calhanoglu Inter inaccettabile l’offerta del Fenerbahce | cosa è emerso dall’incontro con l’agente

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Fenerbahce. Tutti i dettagli in merito. Tra indiscrezioni, pressioni mediatiche e voci incontrollate, Hakan Calhanoglu si è guadagnato il titolo di centrocampista piĂą discusso del mercato italiano. Il regista dell’ Inter, reduce da una stagione ad altissimo livello, è finito prima nel mirino del Galatasaray e poi in quello del Fenerbahce, ma ad oggi nessuno dei due club turchi ha dato seguito alle attenzioni con una trattativa concreta. A tenere viva l’attenzione sulla vicenda è ora la presenza a Istanbul di Gordon Stipic, agente del giocatore, che secondo quanto riferito da SportMediaset, oggi dovrebbe incontrare il presidente del Fenerbahce per capire se ci siano le condizioni per dare il via a un’offerta formale all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

