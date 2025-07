Calhanoglu giornata importante! Domani mattina altro contatto – SM

Come riportato da Sportmediaset, l’Inter potrebbe ricevere a breve una prima offerta per Calhanoglu da parte del Fenerbahce. Previsto domani mattina un nuovo incontro tra l’entourage del 31enne e il club turco. CONTATTO – Arrivano novitĂ importanti per il futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo un pomeriggio particolarmente impegnativo, i nerazzurri a breve potrebbero ricevere una prima offerta ufficiale del Fenerbahce per il centrocampista turco. Come spiegato da Orazio Accomando di Sportmediaset, l’agente di Calhanoglu è a Istanbul e nella tarda mattinata di domani ci sarĂ un altro contatto tra il club e l’entourage del centrocampista nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, giornata importante! Domani mattina altro contatto – SM

In questa notizia si parla di: calhanoglu - mattina - contatto - giornata

Mercoledi mattina Pavard, Bisseck, Calhanoglu e Zielinski (avevano lasciato prima il mondiale) faranno controlli e poi al pomeriggio saranno ad Appiano. Si aggiunge Bonny che è fermo dalla scorsa stagione e inizia ad allenarsi qualche giorno prima rispetto Vai su X

Inter, il like di Thuram al post di Calhanoglu può spaccare la Thu-La con Lautaro: cosa succede adesso; Infortunio Calhanoglu, salta sicuramente Young Boys-Inter: le news; Inchiesta «Doppia curva», Calhanoglu sentito dalla polizia: ammette i contatti con gli ultrà , «ma mai ricevuto pressioni».

Calhanoglu, domani il giorno X per il Fenerbahce? L’Inter attende: “Club disposto anche a…” - Finora il club turco non ha ancora presentato un'offerta per il centrocampista. Riporta fcinter1908.it

Calhanoglu e Inzaghi squalificati una giornata per il caso Curve ... - MSN - Infatti, Simone Inzaghi e Calhanoglu hanno patteggiato – con la Procura federale – una giornata di squalifica in campionato, da scontare subito contro il Verona il 3 maggio (ore 20. Come scrive msn.com