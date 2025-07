Caldo estremo al sud la Sicilia brucia In aiuto i rifugi climatici

Caldo estremo al sud Italia. La Sicilia con temperature da record: Catenanuova in provincia di Enna tocca i 45 gradi, Palermo in allerta rossa per gli incendi. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caldo estremo al sud, la Sicilia brucia. In aiuto i rifugi climatici

Caldo estremo, Croce Rossa in bici per scongiurare infarti - Ascoli, 10 luglio 2025 – Anche quest’anno dal 15 luglio al 20 agosto, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana collaborerà con il Comune di Ascoli per presidiare le vie del centro storico e le zone di maggiore afflusso locale e turistico, al fine di svolgere un efficace servizio di emergenza sanitaria.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni» - Si torna a non respirare, l'Italia soffoca e si parla di caldo estremo: è in arrivo la «più forte fiammata africana degli ultimi decenni»: bersaglio.

Caldo estremo e incendi, l'Italia brucia. La Sicilia si prepara a “48 ore di fuoco” - Il sud Italia si prepara ad affrontare un’altra grande ondata di temperature molto elevate, che secondo gli esperti di meteorologia ... Come scrive msn.com

Sicilia nella morsa del caldo, allerta rossa a Catania: rischio incendi alle stelle - La Sicilia sta affrontando una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni, con temperature che sfiorano e superano i 40 °C in diverse province. Si legge su informazione.it