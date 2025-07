Calciomercato Roma torna il nome di Laurienté | idea mai del tutto svanita

Il nome di Armand Laurienté torna ad aleggiare attorno a Trigoria. L’esterno francese, reduce da una stagione da protagonista con il Sassuolo in Serie B, sembrava destinato a volare in Inghilterra, al Sunderland. Ma il trasferimento è sfumato, e ora il suo futuro potrebbe riaprirsi anche in chiave giallorossa. Nessun contatto recente, ma le porte, a quanto pare, non sono del tutto chiuse. L’indiscrezione arriva da Gazzetta Regionale, che spiega come tra Roma e Sassuolo non ci siano stati nuovi dialoghi nelle ultime ore. Tuttavia, il nome di Laurienté non è stato accantonato del tutto. La valutazione del club neroverde resta alta: 20 milioni di euro, cifra che al momento la Roma non ha intenzione di spendere senza cessioni importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, torna il nome di Laurienté: idea mai del tutto svanita

In questa notizia si parla di: torna - nome - laurienté - calciomercato

Il nuovo Papa: torna il nome Leone, l'ultimo oltre un secolo fa - Torna nella nomenclatura papale un nome importante nella storia della Chiesa, Leone, scelto prima di Prevost già da 13 papi.

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - di Redazione De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio per il talento argentino.

“Con il cuore, nel nome di Francesco“ torna ad Assisi. Carlo Conti conduce il concerto in diretta su Rai 1 - Torna per l’edizione numero 23 “Con il cuore, nel nome di Francesco“, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro convento di San Francesco di Assisi per le persone in difficoltà in Italia e nel mondo.

#Roma, si riaccende la pista #Laurienté: l’esterno del #Sassuolo torna nel mirino giallorosso #ASRoma #Calciomercato Vai su X

L’accordo tra il Sassuolo ed il Sunderland è del tutto saltato: i 20 milioni di euro che erano stati promessi al club emiliano non arriveranno. Laurienté torna in Italia, ma opterà per un’altra soluzione: quasi certamente non resterà al Sassuolo perché cerca un nu Vai su Facebook