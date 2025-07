Calciomercato Roma occhi puntati anche su Chiesa Trattativa importante con una concorrenza agguerrita

Calciomercato Roma, occhi puntati su Federico Chiesa. Occhio però ad una concorrenza assai importante Il Calciomercato Roma entra nel vivo con nuove idee e suggestioni che si intrecciano a vecchi nomi già accostati al club giallorosso nelle precedenti sessioni. La dirigenza della Roma, impegnata nella costruzione di una rosa competitiva per la nuova stagione, sta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, occhi puntati anche su Chiesa. Trattativa importante (con una concorrenza agguerrita)

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - occhi - puntati

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà.

Calciomercato Roma: occhi puntati su Ez Abde, talento del Betis in uscita #ASRoma Vai su X

Calciomercato Bari, si lavora sulla trequarti. Dopo Distefano, trattative anche per Pagono della Roma Vai su Facebook

Roma, occhi puntati su un ex Serie A: idea Tessman per il post Paredes; Roma, occhi puntati su Wesley del Flamengo. Matt O’Riley per il centrocampo; Roma, occhi puntati ancora su Raspadori: Gasp lo voleva a Bergamo.

Calciomercato Roma, occhi puntati anche su Chiesa. Trattativa importante (con una concorrenza agguerrita) - Occhio però ad una concorrenza assai importante Il Calciomercato Roma entra nel vivo con nuove idee e suggestioni che si intrecciano a vecchi nomi ... Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Roma | El Aynaoui, Ferguson, Wesley e svolta Rios: le ultimissime - La Roma si conferma tra le squadre più attive in questa fase di calciomercato estivo, con gli occhi puntati ... Secondo fantamaster.it