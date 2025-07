Calciomercato Parma Lorenzo Colombo sarà un nuovo rinforzo per i crociati? Le ultime novità

Calciomercato Parma, Lorenzo Colombo potrebbe essere un nuovo rinforzo per la squadra crociata Il Calciomercato Parma entra in una fase cruciale e il nome su cui si sta concentrando l’attenzione della dirigenza ducale è quello di Lorenzo Colombo. Dopo alcune settimane di contatti esplorativi, il club emiliano ha deciso di fare sul serio e avviare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Lorenzo Colombo sarĂ un nuovo rinforzo per i crociati? Le ultime novitĂ

Il #Parma è interessato non solo a Mattia #Liberali del #ACMilan, ma anche a Lorenzo #Colombo. I rossoneri vorrebbero provare ad inserirli entrambi come contropartita per arrivare a Giovanni #Leoni. #Calciomercato #transfers #Milan. [@OfficialXCDS] Vai su X

? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il #Parma avrebbe messo gli occhi su Lorenzo #Colombo. Voi lo terreste per la prossima stagione #acmilan Vai su Facebook

Il Parma punta su Lorenzo Colombo: trattativa in corso; Parma, la priorità è la punta: Ivanovic costa, c'è l'idea Colombo; Al Parma piace Colombo: è l’alternativa a Ivanovic.

