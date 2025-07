Calciomercato Milan Pobega al Bologna | il comunicato ufficiale

Tommaso Pobega lascia nuovamente il Milan per il Bologna in questa sessione estiva di calciomercato. Ora è tutto ufficiale: la nota del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pobega al Bologna: il comunicato ufficiale

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - pobega - bologna

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

#Bologna e #Milan hanno trovato un accordo verbale totale per #Pobega ? • Prestito con obbligo di riscatto • Un affare totale da meno di 10M #calciomercato Vai su X

Calciomercato Bologna- Sartori deciso a riaprire i contatti con il Milan per Pobega: pronta una nuova offerta per il centrocampista Vai su Facebook

Pobega al Bologna: è fatta; Calciomercato Milan, Pobega firma con il Bologna: formula, cifre e durata del contratto; Pobega saluta il Milan sui social: “Qui ho vissuto un sogno, ringrazio tutti”.

Tommaso Pobega è tutto del Bologna: commosso addio al Milan - Entrato nelle giovanili del Milan appena 14enne, Tommaso Pobega ricorda i suoi tanti anni rossoneri prima del definitivo ritorno al Bologna. Come scrive msn.com

Milan, Pobega va al Bologna: "Saluto questa famiglia da uomo. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti" - Il centrocampista del Milan ha svolto le visite mediche con i rossoblù e ha raggiunto i compagni in ritiro dopo che le due società hanno trovato l ... Si legge su calciomercato.com