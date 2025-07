Calciomercato Milan countdown per Estupinan Un attacco ‘bianconero’

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

A un mese dall'esordio il Milan non ha un terzino sinistro: da Estupinan a Brown, i nomi per la fascia; Countdown mercato su Sky: si chiude lunedì alle 20; Milan, la squadra rossonera è l'italiana più vincente a livello internazionale.

Calciomercato live: Milan forte su Estupiñán, la Juve ci prova per Molina e il Napoli cede Lindstrom - Il Milan ha intensificato i contatti per il terzino Estupiñán, alla Juve piace Molina per la fascia e il ... Come scrive ilmessaggero.it

Milan, rilancio per Estupinan: 18 milioni più bonus. Allegri attende il terzino - Dopo Modric e Ricci, i rossoneri sono vicinissimi a Estupinan, terzino sinistro del Brighton. Scrive msn.com