Calciomercato Juventus: il club in questione lo vuole all’interno della propria rosa, ma lui vuole una seconda opportunità a Torino. L’ Olympiakos sta intensificando l’interesse per Filip Kosti?, l’esterno serbo della Juventus, con l’intento di portarlo al Pireo durante questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da TMW, il club greco è in trattative con la Vecchia Signora per cercare di acquisire il giocatore, ma la situazione non è ancora definita. Nonostante i contatti tra i due club siano frequenti, la trattativa per Kosti? è ancora in bilico e il futuro del serbo alla Juve è incerto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: quel club spinge per avere il giocatore a disposizione, ma l’esubero bianconero vuole giocarsi le sue carte tra le fila della Vecchia Signora! Cosa filtra