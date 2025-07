Calciomercato Juventus che ressa per quell’attaccante nel mirino dei bianconeri! La Premier League è il campionato che monitora più attivamente il futuro del giocatore

Calciomercato Juventus, la concorrenza per quel giocatore aumenta soprattutto in Premier League: diverse squadre monitorano l’attaccante. La Juventus, forte del prestito di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, aveva pianificato di centrare l’attacco della stagione attorno al giovane francese. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la concorrenza inglese sta tornando in modo deciso. Chelsea, Manchester United e Newcastle si sono fatti avanti, creando un forte intreccio di offerte che mette a rischio il sogno bianconero. In particolare, i Blues sono stati i primi a manifestare interesse, seguiti poi dai Red Devils, che hanno accelerato dopo il fallimento della trattativa per Ekitike. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

