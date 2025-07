Calcio femminile atroce beffa per l’Italia | l’Inghilterra pareggia al 96’ e poi elimina le azzurre ai supplementari

Così fa malissimo. La Nazionale italiana di calcio femminile accarezza il sogno finale ma viene eliminata dall’Inghilterra ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Partita combattutissima quella andata in scena allo Stadio di Ginevra, con la formazione di Andrea Soncin che ha subito il pareggio in pieno recupero, sfiorando così un’impresa dai contorni storici, cedendo il passo ai supplementari. L’inizio è leggermente contratto per le azzurre che, con personalità, optano per la costruzione dal basso, sbagliando però spesso il secondo pallone attivando così la brillantezza del centrocampo britannico, devastante nelle due fasce e capace di arrivare con facilità nell’area azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, atroce beffa per l’Italia: l’Inghilterra pareggia al 96’ e poi elimina le azzurre ai supplementari

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Bianca Lenci: la promessa del calcio femminile tra sogni e delusioni - Un ragazzina dal talento cristallino si innamora del pallone. Lui la ricambia e insieme si tolgono gioie e soddisfazioni, almeno fino al momento in cui devono dirsi addio.

#Azzurre orgogliosamente eliminate per ingenuità da un’Inghilterra illogica a un minuto dalla finale Coltiviamo e informiamo, il ‘vero’ Europeo per il calcio femminile italiano inizia ora. Oppure accontentiamoci dei proclami, della retorica e andiamo in letargo p Vai su X

Europei calcio femminile, #InghilterraItalia 0-1 dopo i primi 45'. Le Azzurre sognano la finale Segui la diretta tv su Rai Uno e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-finale-i Vai su Facebook

Italia - Inghilterra, la semifinale degli Europei di calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere il match delle azzurre; Italia beffata al 119', l'Inghilterra è in finale; LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120′.

Europei calcio femminili, Inghilterra-Italia 2-1: sfuma la finale per le Azzurre - L'Inghilterra si è qualificata per la finale degli Europei femminili battendo l'Italia per 2- Scrive tg24.sky.it

Europei calcio femminile, Inghilterra-Italia 0-1. La rete del vantaggio di Bonansea al 33'. Il video - Ottima triangolazione delle azzurre sulla destra, la palla attraversa l’area piccola inglese, non ci arriva Girelli ma la numero 7 raccoglie e spedisce nell'angolo alto della rete delle "Leonesse" ... Si legge su msn.com