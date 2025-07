Calcio | Europei donne per Italia sfuma sogno finale Inghilterra vince 2-1

Torino, 22 lug. (LaPresse) – Sfuma il sogno finale per l’Italia all’Europeo di calcio femminile. Le azzurre sono state eliminate dall’Inghilterra nella semifinale disputata a Ginevra. Le campionesse in carica si sono imposte per 2-1 in rimonta in un match che si è allungato fino ai supplementari. Una vera beffa per la ragazze di Soncin, avanti al 33? del primo tempo con il sinistro vincente di Bonansea che manda la palla sotto la traversa. Al sesto minuto di recupero del secondo tempo, Agyemang salva le inglesi che nei supplementari aumentano la pressione. Ancora Agymang sfiora la rete colpendo la traversa, poi nel finale arriva l’episodio decisivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Europei donne, per Italia sfuma sogno finale, Inghilterra vince 2-1

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

