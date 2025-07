Calcio Europei donne | Italia KO ai supplementari Inghilterra in finale

Si spegne sul più bello il sogno dell’ Italia agli Europei femminili in corso in Svizzera. A Ginevra, nella prima semifinale della competizione, le Azzurre di Soncin sono state sconfitte 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra, campione in carica. Vantaggio Italia con Barbara Bonansea al 33?. Il pareggio delle britanniche è arrivato in pieno recupero, al 96?, con Agyemang. La beffa finale al 119?, con il gol di Kelly dopo che Giuliani le aveva respinto un calcio di rigore. L’Inghilterra attende la seconda finalista, che uscirà dalla sfida della seconda semifinale a Zurigo tra Germania e Spagna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio, Europei donne: Italia KO ai supplementari, Inghilterra in finale

In questa notizia si parla di: italia - europei - supplementari - inghilterra

Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri - Bergen 20 luglio 2025 – Matteo Sioli dà un’ulteriore conferma del proprio sconfinato talento vincendo la medaglia d’oro agli Europei U23 di Bergen, sbarcando tra i saltatori in alto da 2,30.

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

DIRETTA - Europei calcio femminile, Inghilterra-Italia 1-1: si va ai supplementari #WEURO2025 Segui la diretta tv su Rai Uno e in streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-fina Vai su X

Europei calcio femminile, Francia-Germania termina 1-1 dopo 90’, si va ai supplementari La vincente affronterà la Spagna, vittoriosa sulla Svizzera 2-0, sbagliando due rigori e colpendo tre pali. La prima semifinale è Inghilterra-Italia. Diretta streaming su Rain Vai su Facebook

Italia beffata al 119', l'Inghilterra è in finale; L’Italia ha perso contro l’Inghilterra in semifinale agli Europei femminili; L’Italia sfiora l’impresa agli Europei: l’Inghilterra elimina le azzurre ai supplementari. Rivivi la diretta.

Europei femminili: Italia a un passo dalla storia, poi l'Inghilterra vola in finale - 1 in rimonta ai supplementari in semifinale, riprese al 96’ e superate al 119’ La Nazionale italiana femminile va a un passo dal sogno della finale degli Europei ma viene elimin ... Come scrive msn.com

Italia femminile beffata agli Europei, in finale ci va l’Inghilterra: azzurre ko ai supplementari - L'Italia femminile crolla nei minuti finali e sfiora l'impresa alla semifinale degli Europei dopo il gol di Bonansea nel primo tempo ... Come scrive fanpage.it