Buoni pasto per i collaboratori 800 euro al mese in più di rimborsi spesa Più mostre con Giuli e un corso di IA per tutti Ecco i desideri dei deputati

Aumentare di circa 830 euro lo stipendio dei deputati per allinearli allo status dei senatori. Eliminare le bottigliette di plastica installando erogatori d’acqua potabile. Incrementare il numero dei buoni pasto. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una lista dei desideri è in realtà l’insieme degli ordini del giorno presentati dai gruppi parlamentari nell’ambito del bilancio di previsione 2025 della Camera dei deputati. Si tratta di un documento che stabilisce spese, risorse e linee di gestione economica di Montecitorio per l’anno successivo. Ogni gruppo parlamentare ha la possibilità di proporre modifiche o integrazioni sotto forma di ordini del giorno, che poi vengono discussi e votati in Aula. 🔗 Leggi su Open.online

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità : ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - In vista del prossimo tavolo di confronto con l’Aran previsto per il 28 maggio, il sindacato Anief ribadisce le proprie richieste per il rinnovo del CCNL 2022/24.

Buoni pasto al personale scolastico: il Senato boccia l’emendamento 2.0.4 - Il Senato ha bocciato l’emendamento 2.0.4, presentato per estendere il beneficio dei buoni pasto al personale scolastico delle scuole pubbliche.

Buoni pasto per il personale scolastico: il Senato respinge l’emendamento. Pacifico (ANIEF):”Essenziale che il principio venga riconosciuto, anche in assenza di risorse sufficienti” - La VII Commissione del Senato ha respinto l’emendamento 2.0.4 relativo all’introduzione dei buoni pasto per il personale scolastico e ATA.

Buoni pasto: quanto vale il mercato? - Una ricerca di SDA Bocconi per Edenred Italia ha cercato di quantificare il valore di questi strumenti di welfare aziendale. Come scrive secondowelfare.it

Il sistema dei buoni pasto ha un problema - Fino al 2019 l’esenzione fiscale per i buoni pasto arrivava fino a un valore di 5,29 euro per quelli cartacei e fino a 7 euro per quelli elettronici; l’ultima finanziaria ha abbassato a 4 euro ... Da ilpost.it