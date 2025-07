Brescia un ultraleggero precipita sul raccordo dell’autostrada | morti pilota e copilota

Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, e le due persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pressi della Corda Molle, il raccordo autostradale che collega l’A4 alla A21. I resti dell’ultraleggero hanno danneggiato alcuni veicoli ma senza provocare feriti tra gli automobilisti. Non ancora identificati pilota e copilota. Il pilota e il copilota a bordo dell’ultraleggero non sono ancora stati identificati. Gli occupanti del volo sono morti nel mezzo che ha preso fuoco. Accertamenti sono in corso per stabilire da dove è decollato il piccolo aereo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ultraleggero - brescia - raccordo - precipita

Brescia, ultraleggero si schianta sull’A21: morti pilota e copilota - Attimi du puro terrore che si sono conclusi in una tragedia senza precedenti ad Azzano Mella, nel Bresciano dove un velivolo ultraleggero è caduto schiantandosi nel tratto della provinciale 19 tra Cordamolle e Ospitale, in provincia di Brescia.

Ultraleggero precipita su raccordo autostradale a Brescia, morti i due occupanti - Un ultraleggero è precipitato intorno alle 12.20 nel tratto di strada, il raccordo della A21, tra Cordamolle e Ospitale, in provincia di Brescia.

Brescia, ultraleggero precipita sull'autostrada: due morti - Grave incidente nella mattinata di martedì 22 luglio 2025 sul raccordo dell'A21 tra Cordamolle e Ospitale, in provincia di Brescia.

Precipita ultraleggero ad Azzano Mella: due morti. Lo schianto vicino al raccordo autostradale https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/22/news/aereo_precipitato_azzano_mella_corda_molle_morti-424745610/?ref=twhl… Vai su X

Ultraleggero si schianta tra A4 e A21, due morti a Brescia; Brescia, un ultraleggero precipita sul raccordo dell’autostrada: morti pilota e copilota; Ultraleggero precipita sul raccordo autrostradale Corda Molle, morti un uomo e una donna: il velivolo ha colpi.

Ultraleggero precipita su raccordo autostradale a Brescia, morti i due occupanti - 20 nel tratto di strada, il raccordo della A21, tra Cordamolle e Ospitale, in provincia di Brescia. lapresse.it scrive

Ultraleggero precipita sul raccordo autrostradale Corda Molle, due morti: il velivolo avrebbe colpito dei mezzi in transito - Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, e le due persone che erano a bordo sono morte. Come scrive msn.com