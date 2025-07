Brescia ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano | scene da film in via Trento

Due cittadini albanesi arrestati a Brescia per tentato furto in abitazione: recuperata refurtiva di valore e disposti decreti di espulsione.

Sgominata banda di giovani ladri a Brescia, 6 misure cautelari - BRESCIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri stanno eseguendo sei misure cautelari in carcere e perquisizioni, in esecuzione di ordinanze emesse nell’ambito di un’indagine in materia di criminalità giovanile, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta congiuntamente da personale della Squadra Mobile e della Polizia ferroviaria e da militari della Compagnia Carabinieri di Brescia a carico di altrettanti soggetti, di origine tunisina e di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti presunti responsabili di reati contro il patrimonio e la persona, commessi principalmente nella zona della Stazione ferroviaria di Brescia tra gennaio e marzo di quest’anno.

Brescia, ladri intrappolati fanno a pezzi la vetrina per fuggire e si tagliano: uno è stato arrestato - Brescia, 01 luglio 2025 – Due ladri restano intrappolati in un negozio dopo aver fatto scattare l’allarme.

Arrestati due ladri di carburante a Brescia: arrestati in flagrante grazie alla segnalazione di un cittadino - BRESCIA – La Questura di Brescia ha arrestato due uomini specializzati nel furto di carburanti, ritenuti appartenenti a una vera e propria banda.

Brescia, topi d’appartamento sorpresi in flagrante con il bottino in gioielli - Due cittadini albanesi di 22 e 31 anni, entrambi clandestini e pregiudicati, sono stati arrestati dalla Polizia mentre tentavano di fuggire dopo avere svaligiato un appartamento in via Trento. Da quibrescia.it