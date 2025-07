Bonelli Avs | Premio Israele a Salvini? Oscenità di fronte all' orrore a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "E' un premio di pure oscenità, quello ricevuto da Salvini in una sala della Camera dei Deputati. Me ne vergogno. Salvini ha già stretto le mani al criminale di guerra Netanyahu. Mani sporche di sangue. E oggi accade e lo fanno nel momento in cui oggi i carri armati israeliani sparano sulle tende degli sfollati, uccidono bambini, mille persone uccise da maggio perché chiedevano acqua e cibo, Salvini deve solo vergognarsi. A me fa vergogna e disgusto quello che lui fa, il comportamento che ha di fronte all'orrore che abbiamo di fronte" così il deputato Angelo Bonelli di Avs. 🔗 Leggi su Open.online