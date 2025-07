Bolzano Danza Lia Rodrigues | metamorfosi e fantasmagoria

Bolzano, 22 lug. (askanews) – Uno spettacolo che sorprende e che restituisce un’intensità profonda, oltre che stupore e riflessioni sulla società. La coreografa brasiliana Lia Rodrigues ha portato a Bolzano Danza il suo rocambolesco show “Encantado”, una fantasmagoria di storie che nascono dall’utilizzo di 140 coperte recuperate dai mercatini di tutto il Brasile. “È come un’immensa favola – ha spiegato ad askanews Olivier Dubois, uno dei due direttori artistici del festival bolzanino – c’è una forte, fortissima emozione, ma con del contenuto. Ci sono questi performer venuti dal Brasile ed è come se assistessimo a centinaia di metamorfosi: ci sono queste coperte che appaiono lentamente e poi si trasformano in divinità, in animali, in vegetazione, con questa musica del popolo Guaranì del Brasile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it