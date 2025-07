Black out per la linea 1 della metro treno evacuato e linea interrotta

Bloccati da stamane alle 8.00 i sistemi di alimentazione della Metro linea 1 nella tratta che va da Toledo a Centro Direzionale. Anm informa che a causare il blocco è stato un "problema di fornitura ENEL". I sistemi di riserva ANM hanno garantito il prosieguo del servizio per un tempo ridotto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sospesa la Linea 1 della Metro: malore a bordo per una passeggera - Stop improvviso della circolazione per la Linea 1 della Metro. Il blocco alla circolazione deciso dal personale di bordo per consentire ai sanitari del 118 di intervenire in soccorso di una passeggera che si è sentita male e si è accasciata al suolo all'interno del treno, all'altezza della.

Metro Linea 1 ferma a Napoli stasera: viaggiatrice si è sentita male sul treno - Metropolitana Linea 1 ferma stasera a causa di una viaggiatrice colta da malore a bordo di un treno alla stazione Medaglie d'Oro.

Sciopero treni, a Napoli si ferma la Linea 2 della metro: disagi e traffico in tilt - Martedì nero per il trasporto ferroviario a Napoli. Cancellazioni e disagi in seguito allo sciopero nazionale di otto ore indetto per il rinnovo contrattuale.

La stazione San Pietro della #metroC sarà la più profonda della linea: 48 metri sotto i giardini di Castel Sant’Angelo. Un’opera complessa, in un’area di alto valore storico https://lttr.ai/AgGRF #OdisseaQuotidiana #Roma Vai su X

Metro C, al via progettazione esecutiva della tratta T2 Approvato il progetto definitivo della tratta T2 della Linea C, che prevede la realizzazione di quattro nuove stazioni, da piazza Venezia a viale Mazzini. Con le nuove stazioni Clodio/Mazzini, Ottavian Vai su Facebook

Metropolitana linea 6, in treno a Municipio: “E da primavera 2022 ... - Viaggio straordinario sulla linea 6 della metropolitana di Napoli per la Commissione europea. Da napoli.repubblica.it

Metro Linea 6, "primo treno nuovo a fine 2025 e corse ogni 10 minuti" - Potrà trasportare il 50 per cento in più di viaggiatori e ci saranno corse ogni 10 minuti. fanpage.it scrive