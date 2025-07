La rapper ha tenuto un concerto a Giffoni, dove nel 2013 ha visto il suo primo live e dove ha iniziato ad amare il rap: «Quel giorno ha cambiato la mia vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - BigMama: «Su di me la rabbia non è più nociva come prima. Per diventare più umani dobbiamo lasciarci alle spalle il maschilismo»