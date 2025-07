Benevento attesa per la nuova maglia ufficiale | il primo indizio su come sarà

Tempo di lettura: < 1 minuto Con il primo post pubblicato sui canali social del Benevento, è partito il conto alla rovescia per scoprire la nuova maglia ufficiale che i giallorossi utilizzeranno in campionato. Adoperando la stessa linea di comunicazione, la societĂ ha utilizzato una immagine criptica con un bambino che compone un puzzle con l’Arco di Traiano sullo sfondo. Tante le ipotesi che circolano sui social sulla possibile nuova divisa della Strega. L’attesa sta per finire. Questo il post apparso sui canali social del Benevento: Pezzetti piccoli, che insieme fanno qualcosa di grande. A caccia di una visione globale, completando il percorso che va fatto tenendosi a braccetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, attesa per la nuova maglia ufficiale: il primo indizio su come sarĂ

In questa notizia si parla di: benevento - maglia - ufficiale - primo

Benevento, comfort zone addio: in giallorosso solo chi suda la maglia e ritiro in loco - Tempo di lettura: 3 minuti Chi non se la sente di sposare il nuovo corso lo dica ora. In caso contrario può accomodarsi all’uscita.

#Ufficiale: Matteo Della Morte al Benevento Il giocatore è stato ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto condizionato Della Morte, attaccante classe 1999, ha vestito la maglia biancorossa da gennaio 2023 con la quale ha totaliz Vai su Facebook

MARCO GIUGLIANO: PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA Vai su X

Ora è anche ufficiale: Mattia Maita è un nuovo giocatore del Benevento. Domani mattina il primo allenamento in maglia giallorossa; U.S. Catanzaro, presentata la terza maglia ufficiale 2025-2026: un tributo all’arte tessile della tradizione locale; Scognamillo e non solo: il Benevento sistema la difesa con altri due innesti.

Benevento, vicino il primo colpo. E' un attaccante - MSN - Il club di via Santa Colomba è al lavoro per chiudere il primo colpo di mercato. Secondo msn.com

UFFICIALE - Pagano il primo arrivo! Comunicato e formula - Di seguito il comunicato: SSC Bari comunica di aver acquisito dall'AS Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto, ... Da tuttobari.com