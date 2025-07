Beffa azzurra agli Europei di calcio femminile l’Inghilterra in finale con un rigore al 119?

Si ferma in semifinale la corsa delle azzurre all’Europeo di calcio femminile in Svizzera. A Ginevra servono i supplementari per decidere il passaggio dell’Inghilterra in finale. Tutto merito di un rigore assegnato alle inglesi al 119?, dopo un fallo evitabilissimo delle azzurre. È Kelly col suo saltello caratteristico a calciare dagli 11 metri, Giuliani riesce a parare, ma nessuna delle azzurre bada a Kelly che si lancia sul pallone respinto dalla portiera azzurra per segnare facile il 2-1. Il 90? erano finiti sull’1-1. Le azzurre erano andare in vantaggio con Bonansea al 33? pt con Bonansea, pareggio delle inglesi al sesto minuto di recupero della ripresa con Agyemang. 🔗 Leggi su Open.online

