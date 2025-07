Basket | Vlatko Cancar nuovo acquisto di peso dell’Olimpia Milano

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si è assicurata le prestazioni sportive di Vlatko Cancar. Accordo pluriennale per l’ala slovena classe 1997 di Capodistria, che arriva direttamente da quell’NBA che ha frequentato al fianco di Nikola Jokic ai Denver Nuggets. Queste le sue prime parole da giocatore alla corte di Ettore Messina: “ Voglio ringraziare l’Olimpia per avermi dato l’opportunità di unirmi ad una squadra così ricca di storia e tradizione. Sono felice di indossare la maglia dell’Olimpia: cercherò di essere degno di rappresentare questo club e la città di Milano. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra, lavorare duro e fare tutti i sacrifici necessari per ottenere risultati speciali sognando – per quanto difficile – di vedere un giorno il mio nome sul muro della Hall of Fame dell’Olimpia “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Vlatko Cancar nuovo acquisto di peso dell’Olimpia Milano

In questa notizia si parla di: olimpia - vlatko - cancar - milano

L'Olimpia Milano pesca un altro ex campione NBA: dai Denver Nuggets arriva Vlatko Cancar - Per i novant'anni del club il management dell'Olimpia Milano ha deciso di fare le cose in grande. E dopo i colpi di Booker, Ellis, Guduric e soprattutto dell'ex Toronto Raptors Lorenzo Brown arriva in maglia biancorosso un altro vincitore dell'NBA.

L'#OlimpiaMilano pesca un altro ex campione #NBA: dai #DenverNuggets arriva #VlatkoCancar #LBASerieA #LBAMercato Vai su X

I Denver Nuggets hanno salutato nella notte Vlatko Cancar. «Una volta Nuggets, sempre Nuggets. Buona fortuna per il prossimo viaggio» Vai su Facebook

L'Olimpia Milano pesca un altro ex campione NBA: dai Denver Nuggets arriva Vlatko Cancar; Olimpia Milano, ecco Cancar: arriva dai Denver Nuggets in NBA; Olimpia Milano, mercato: ufficiale la firma dell'ala slovena Vlatko Cancar, torna in Europa dopo 6 anni a Denver.

Olimpia Milano, che colpo dall'Nba: ufficiale la firma di Cancar - Con una nota ufficiale, il club biancorosso annuncia di " aver raggiunto un accordo pluriennale (fino al 2027, ndr) con Vlatko Cancar, ala di 2 ... Si legge su corrieredellosport.it

Olimpia Milano, ecco Cancar: arriva dai Denver Nuggets in NBA - Dai Denver Nuggets all'Olimpia Milano: Vlatko Cancar sbarca in Italia direttamente dalla NBA. Come scrive sport.sky.it