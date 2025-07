Bagheria via ai lavori per riparare il muro crollato lungo corso Baldassarre Scaduto

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del muro crollato lungo corso Baldassarre Scaduto, noto come "rittifilu". L'intervento, di notevole importanza per la viabilità e la sicurezza della zona che conduce alla frazione marinara di Aspra, e particolarmente atteso per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

