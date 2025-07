Avellino arriva il commissario straordinario Giuliana Perrotta alla guida del Comune

Il prefetto ha commissariato il Comune di Avellino dopo la caduta dell'ormai ex sindaca Laura Nargi: arriva Giuliana Perrotta come commissario straordinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avellino - arriva - commissario - straordinario

Ultima sfida in casa per l’Avellino: arriva il Padova per la Supercoppa - Tutto pronto per la prima giornata della Supercoppa di Serie C. L’Avellino di Raffaele Biancolino affronterà il Padova allo stadio Partenio-Lombardi, con fischio d’inizio fissato per le ore 19:00.

Dove non arriva il consenso, arriva il ricatto: Avellino al bivio - Ad Avellino, più che una crisi politica, sembra di assistere a un episodio malriuscito di una soap opera municipale.

Avellino, cambio al vertice dei Carabinieri: Albanese lascia, arriva Zito - Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino si prepara a un cambio di leadership.

Presentato questa mattina il nuovo sito istituzionale del comune di Avellino. "Innovativo, più semplice e accessibile. Inoltre i cittadini potranno inviare, in forma anonima, delle segnalazioni sui problemi del capoluogo" le parole del vicesindaco Alberto Bilotta e Vai su Facebook

Passaggio di consegne al Comune di Avellino, il Commissario Perrotta assicura il massimo impegno; Avellino, è Giuliana Perrotta il commissario prefettizio che guiderà il Comune fino alle nuove elezioni; Comune, Prefetto Giuliana Perrotta nominata Commissario Straordinario.

Il Commissario Perrotta arriva a Piazza del Popolo - Il Comune di Avellino rende noto che l’arrivo del Commissario straordinario, Giuliana Perrotta, a Palazzo di Città, è previsto per le ore 12. Scrive irpinianews.it

Comune di Avellino, si apre una nuova fase: insediato il commissario Giuliana Perrotta - Comune di Avellino, si apre una nuova fase: insediato il commissario Giuliana PerrottaAvellino – Una nuova pagina amministrativa si apre oggi al Comun ... Come scrive irpiniareport.it