Auto in fiamme sulla E45 tra San Gemini Sud e Montecastrilli | intervento dei Vigili del Fuoco VIDEO

Attimi di paura nella mattinata di oggi lungo la E45, in direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite di San Gemini Sud e Montecastrilli. Un’auto alimentata a diesel ha improvvisamente preso fuoco, probabilmente a causa di un guasto di natura elettrica. Sul posto è prontamente intervenuta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

