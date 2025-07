Questa mattina è iniziata un'offensiva via terra e via aria a Deir al Balah, principale ritrovo di migliaia di sfollati provenienti da Rafah e Khan Younis. Per il ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è salito a 134 morti nelle ultime 24 ore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attacco a Deir al-Balah, Tajani: “Operativi italiani, l’Idf fermi i raid”