Atletica Scotti e Bonora volano in finale nei 400 alle Universiadi Bene anche Muraro e Lando

Va in archivio anche la seconda giornata di atletica allo stadio di Bochum per i Giochi Mondiali Universitari 2025, manifestazione multisportiva che coinvolge i ragazzi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Buone notizie per l’Italia, che deve rimandare l’appuntamento con la prima medaglia ma porta diversi rappresentanti in finale o in semifinale verso i prossimi giorni di Universiadi. Miglior tempo assoluto delle batterie in 56.26 per Alice Muraro, che avanza brillantemente alle semifinali dei 400 ostacoli senza doversi spremere più di tanto e candidandosi ad un posto sul podio. Nessun problema anche per Manuel Lando, che supera le qualificazioni del salto in alto con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Scotti e Bonora volano in finale nei 400 alle Universiadi. Bene anche Muraro e Lando

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: Italia in finale nella 4×100 mista! Attesa per la 4×100 uomini - C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15: La Giamaica vince la seconda batteria con 41?04, secondo posto per la Gran Bretagna con 41?05, squalificata la Spagna che ha perso il testimone al secondo cambio, quello delicato tra donna e uomo

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: 4×100 uomini in finale e a Tokyo! Italia ok nella 4×100 mista, 4×100 donne rimandata

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: delusione 4×100 donne ma sarà a Tokyo! Italia in finale nella 4×100 mista - C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23: Tra chi è stato squalificato e chi non ha concluso la gara restano solo 14 nazionali in gara e dunque l'Italia a meno di qualche cambio di regolamento, è qualificata per i Mondiali nella 4×100 donne

