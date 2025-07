Assisi Summer Festival prova a entrare senza biglietto | urla contro la sicurezza e insulta la Polizia

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia ad Assisi per oltraggio e resistenza dopo aver tentato di entrare al festival senza biglietto.

Assisi Summer Festival, prova a entrare senza biglietto: urla contro la sicurezza e insulta la Polizia - Un uomo è stato denunciato dalla Polizia ad Assisi per oltraggio e resistenza dopo aver tentato di entrare al festival senza biglietto. Riporta virgilio.it

