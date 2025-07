Asllani Inter l’albanese complica i piani! Così sta mettendo i bastoni fra le ruote ai nerazzurri

: la sua posizione per l’uscita. Il calciomercato Inter continua a muoversi con determinazione sul fronte degli acquisti, ma sul versante delle cessioni la situazione resta bloccata. Uno dei casi più complessi riguarda Kristjan Asllani, regista classe 2002, che rappresenta un nodo irrisolto del mercato nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club meneghino punta a incassare tra i 18 e i 20 milioni di euro dalla sua cessione. Una richiesta che ha già frenato i primi interessamenti concreti, tra cui quello della Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, l’albanese complica i piani! Così sta mettendo i bastoni fra le ruote ai nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - asllani - albanese - complica

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - L’Inter ritrova Kristjan Asllani a segno su rigore contro il Torino. Il centrocampista albanese, secondo Fabrizio Biasin, intervistato a Radio Sportiva può essere una risorsa per l’Inter ad una condizione.

Nota tattica di Inter-Verona: Asllani con la personalità - Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Verona parliamo della prestazione di Asllani.

Inter-Verona 1-0, Asllani di rigore: Inzaghi tiene il passo di Conte - Il sabato calcistico valido per la 35° giornata di Serie A si è appena concluso. L’ultima partita di questo 3 maggio ha messo contrapposte due squadre con obiettivi di classifica diametralmente opposti.

Kristjan Asllani complica il mercato dell’Inter Secondo La Gazzetta dello Sport, l’albanese continua a ribadire la volontà di restare in Italia, rifiutando l’estero La valutazione è di 18-20 milioni, cifra eccessiva per i club italiani #Inter #Asllani #SpazioInter Vai su X

DICHIARAZIONI D'ADDIO DI HAKAN CALHANOGLU: "È il momento decisivo... Se non mi trasferisco al Galatasaray quest’estate, in futuro sarà complicato farlo." Fonte: Milliyet, quotidiano turco Vai su Facebook

Inter, Asllani no al Betis. Vuole Bologna o Fiorentina; Gds – Braccio di ferro Inter-Asllani: così il giocatore complica i piani del club. Su Taremi…; TMW - Inter, bassa l'offerta del Betis per Asllani: servono 15 milioni per l'albanese.

Gds – Braccio di ferro Inter-Asllani: così il giocatore complica i piani del club. Su Taremi… - Mentre l’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata, sul fronte delle cessioni tutto è fermo ... fcinter1908.it scrive

Asllani, un ostacolo alla cessione! La consapevolezza dell’Inter - Kristjan Asllani è sul mercato, ma l'Inter è consapevole della difficoltà di cederlo a titolo definitivo in estate. Come scrive inter-news.it