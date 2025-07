Arezzo di Christian Bucchi bastona il Napoli con De Bruyne | 2-0 Nell’amichevole in Trentino segnano Pattarello e Varela

Nel fresco del Trentino, il Napoli campione d'Italia si è arreso, in amichevole (2-0) all'Arezzo di Christian Bucchi, formazione di Serie C. Subito dentro Kevin De Bruyne nell'undici base. Il campione belga, prima del fischio di inizio, è andato a dare la mano a tutti mostrando subito la sua leadership. Schierati titolari anche Marianucci in difesa, Noa Lang sulla corsia sinistra e Lucca in attacco. Il più sollecitato inizialmente è stato senza dubbio l'olandese che palla al piede ha puntato sempre l'avversario con la spinta dei tifosi. Ha cercato l'ex Psv di fare qualche numero strappa applausi ma dopo mezzora è calato dal punto di vista atletico L'articolo Arezzo di Christian Bucchi “bastona” il Napoli con De Bruyne: 2-0. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo di Christian Bucchi “bastona” il Napoli con De Bruyne: 2-0. Nell’amichevole in Trentino segnano Pattarello e Varela

