Archiviato il caso del ventenne accusato di revenge porn ad Avellino

AVELLINO – Si chiude con un provvedimento di archiviazione il procedimento aperto nei confronti di un ventenne dell’hinterland avellinese, inizialmente indagato per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. La decisione è stata adottata dal Gip del Tribunale di Avellino, su. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Archiviato il caso del ventenne accusato di revenge porn ad Avellino; Ventenne scagionato dall’accusa di aver pubblicato foto di una minore: nessuna traccia del video.

Ventenne scagionato dall’accusa di aver pubblicato foto di una minore: nessuna traccia del video - AVELLINO – Nessun riscontro della diffusione di un video e un ventenne dell’hinterland avellinese è stato scagionato dall’accusa di aver diffuso un video con immagini della minore. Riporta irpinianews.it

