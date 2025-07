Appartamenti fantasma maxievasione nel turismo | non versa 250mila euro di imposta di soggiorno

Circa duecentocinquantamila euro di imposta di soggiorno non pagata. È quanto dovrà versare il gestore di una serie di appartamenti destinati ad ospitalità turistica al centro di una serie di verifiche degli agenti del Reparto Antievasione della Polizia Municipale in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: euro - appartamenti - imposta - soggiorno

Affari illeciti per milioni di euro nell'edilizia: sequestrati appartamenti e garage - Maxi-sequestro di Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Nella giornata di lunedì personale della Squadra mobile della Questura unitamente a personale del nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Brescia ha dato esecuzione al sequestro preventivo emesso dalla Corte d'Appello, su richiesta della Procura.

Ville, appartamenti e conti correnti: confiscati beni per due milioni di euro nel Barese - Beni per circa due milioni di euro confiscati dai carabinieri nel Barese. I militari del Comando provinciale, dalle prime ore di questa mattina, stanno dando esecuzione a un decreto di confisca emesso dal Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale.

Ville, terreni, appartamenti: maxi sequestro da 600mila euro al clan che investiva soldi sporchi a Potenza - Confiscati beni per 600mila euro a eredi di un’associazione mafiosa nel vulture-melfese, dopo tre anni di indagini della Polizia di Stato.

Appartamenti fantasma, maxievasione nel turismo: non versa 250mila euro di imposta di soggiorno; Tassa di soggiorno a Roma 2025: tariffe, esenzioni e guida pratica; Modena, nuova stretta sugli affitti brevi: cresce la tassa di soggiorno.

Contestata evasione imposta soggiorno per 250.000 euro a Firenze - È quanto contestato al gestore di una serie di appartamenti a Firenze destinati ad ospitalità turistica ... msn.com scrive

Appartamenti fantasma, maxievasione nel turismo: non versa 250mila euro di imposta di soggiorno - Il gestore, che aveva dichiarato 38 posti letto invece di 82, non ha comunicato il numero degli ospiti per oltre due anni ... Lo riporta firenzetoday.it