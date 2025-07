Ancora una tragedia sul lavoro | il dolore della UIL per la morte del lavoratore a Torre le Nocelle

Ancora una morte sul lavoro¬†¬†Simeone UIL ¬† Basta¬†chiederemo al Prefetto di¬†riprendere o comunque attivare¬†il tavolo in prefettura!¬†√ą con profondo dolore e sgomento che abbiamo appreso la notizia della tragica morte del lavoratore,¬† presso¬†un¬†cantiere¬†edile¬†di Torre le Nocelle, a¬†nome mio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

