Tempo di lettura: 2 minuti Su delega del sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo ha partecipato, stamane, a Napoli alla riunione dell'Osservatorio regionale sulla Casa, convocata dall'assessore regionale al Governo del territorio Bruno Discepolo.  "Abbiamo discusso delle novitĂ , assai importanti, introdotte – spiega l'assessore Chiusolo – con il Regolamento regionale del 1 luglio 2025, che contiene la riduzione del 50 per cento dell'eventuale aumento dei nuovi canoni di locazione per le annualitĂ 2025 e 2026. In pratica, per questo biennio, qualora il nuovo canone sia superiore a quello applicato nell'anno precedente, l'aumento sarĂ decurtato del 50 per cento e gli Enti gestori degli alloggi popolari provvederanno ad effettuare i dovuti conguagli per la prima annualitĂ .

Alloggi popolari, dimezzati gli aumenti: "Fondamentale presentare Isee entro il 31 agosto"