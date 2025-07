Allievi CS Plebiscito che impresa! Padova tra le migliori otto d' Italia

Straordinario traguardo per la formazione giovanile U16 del CS Plebiscito Padova che si è qualificata per le Finali Nazionali Allievi, conquistando un posto tra le migliori otto squadre d’Italia. Le Semifinali, disputatesi venerdì 18 e sabato 19 luglio presso la piscina comunale di Terrasini a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

FIN - Finali Nazionali giovanili - Juniores Fem.le E' il Plebiscito Padova a laurearsi Campione d'Italia 2024-25 che batte in finale il Bogliasco 1951; completa il podio US L. Locatelli. Vai su Facebook

Prossimo appuntamento: le Finali Nazionali in programma dal 30 luglio al 2 agosto presso il Centro Federale di Valco San Paolo a Roma, dove verrà assegnato il titolo di Campioni d'Italia 2025.

Plebiscito a Palermo a caccia di un posto per le Final Eight - Venerdì 18 e sabato 19 luglio, nella piscina comunale di Terrasini a Palermo, vanno in scena le Semifinali del Campionato Nazionale Allievi in vista delle finali assolute di agosto ... Si legge su padovaoggi.it