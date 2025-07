Allenatore di pattinaggio accusato di violenza sessuale nei confronti di due allieve

Tempo di lettura: < 1 minuto È un allenatore di pattinaggio di 45 anni di una società sportiva salernitana a doversi difendere dalle gravi accuse di “violenza sessuale aggravata” nei confronti di due minorenni, sue allieve. Secondo indiscrezioni all’uomo istruttore sportivo non viene attribuito nessun atto sessuale ma carezze, attenzioni, baci, contatti senza consenso compiuti arbitrariamente. Le indagini hanno visto a lavoro i carabinieri della Stazione di Salerno Duomo a che, oggi, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli “arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allenatore di pattinaggio accusato di violenza sessuale nei confronti di due allieve

