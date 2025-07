Alessandra Amoroso interrotta da Penny… la figlia scalcia e ferma il concerto

(Adnkronos) – Piccolo imprevisto per Alessandra Amoroso. La cantante, in dolce attesa, ha dovuto interrompere il suo concerto a causa dei calci della piccola Penelope, la bimba che porta in grembo. Il video diventato virale sui social mostra il tenero momento in cui la cantante si siede al centro del palco e sorridendo spiega al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Alessandra Amoroso annuncia l’album Io non sarei - Io non sarei è il nuovo album di Alessandra Amoroso, da oggi in pre-order e in arrivo dopo quattro anni dal precedente.

Il nuovo disco di Alessandra Amoroso - In uscita il 13 giugno. A quattro anni dall’ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna con “IO NON SAREI”, il nuovo album in uscita il 13 giugno per Epic/Sony Music, già disponibile in pre-order in formato CD e vinile al link: https://bio.

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Nuovo weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 17 e domenica 18 maggio a partire dalle 16:30 su Canale 5.

