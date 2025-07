Aggrediscono un 18enne in pieno centro | presi un 20enne e un 42enne

Sono accusati di aver aggredito ieri (21 luglio) un 18enne nel centro di Caserta. Gli agenti della polizia di Stato di Casertano hanno denunciato un 20enne e un 42enne per lesioni personali. Inoltre il 20enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it