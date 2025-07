Aggrediscono un 18enne in pieno centro a Caserta uno dei due arrestato dopo aver colpito i poliziotti

Un 20enne è stato arrestato in centro a Caserta dopo aver aggredito un agente. Denunciato anche un complice per lesioni personali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Aggrediscono un 18enne in pieno centro a Caserta, uno dei due arrestato dopo aver colpito i poliziotti

Tutto pronto per Bicincittà Bimbimbici, la ciclopasseggiata nel centro di Caserta - Arriva con partecipazione aperta a tutti, gratuitamente, Bicincittà Bimbimbici prevista per domenica 11 maggio con partenza da piazza Gramsci a Caserta alle ore 9:45 e l'arrivo presso il Parco Ex Macrico aperto grazie ai volontari della Fondazione Fratelli Tutti.

Elezioni provincia di Caserta, sondaggio del Centro Studi Socio-Politici “Giovannino Guareschi” - Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia dell’elezione del nuovo presidente della Provincia, il Centro Studi Socio-Politici “Giovannino Guareschi” ha sondato le opinioni dei cittadini casertani sull’appuntamento e sul rapporto con l’istituzione provinciale.

Ieri in Campania: esplosione nel centro di Napoli, morto un 57enne. Caserta-Benevento, fondi in arrivo - Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 25 giugno  2025 Avellino – I Carabinieri della Stazione di Avella sono intervenuti in via Lagnitiello per il suicidio di un 35enne di origine colombiane presso un’azienda agricola del posto.

#Caserta- Falciano del Massico, 38enne arrestato per aver picchiato il figlio di un mese: orrore nel casertano Servizio di #RossellaGiaquinto... Vai su Facebook

