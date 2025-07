Agenzie per il lavoro arriva il nuovo contratto nazionale | più welfare sanità e tutele

Roma, 22 luglio 2025 – Nuova assicurazione sanitaria, prestazioni di welfare aumentate del 20 per cento, maggiore attenzione alla formazione e alla continuità lavorativa. Misure ad hoc per gravidanza, babysitting, vittime di violenza, chi perde lavoro. Sono questi gli elementi innovativi del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione sottoscritto ieri a Roma da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro che rappresenta oltre l’85% del settore, Cgil, Cisl, Uil e le categorie NIdiL Cgil, Felsa Cisl e UilTemp. Il nuovo accordo, che interessa circa un milione di persone occupate tramite Agenzia (dati 2024), è frutto di un’intensa trattativa durata oltre due anni e si configura come un contratto innovativo, inclusivo e orientato al futuro, che rafforza ulteriormente la qualità del lavoro nel settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agenzie per il lavoro, arriva il nuovo contratto nazionale: più welfare, sanità e tutele

Il CCNL regolamenta i rapporti tra Agenzie per il Lavoro e lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, su tutto il territorio nazionale.

PROROGA CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO: UNA VITTORIA DELLA MOBILITAZIONE Le Agenzie per il lavoro, Adecco e Randstad hanno provveduto a prorogare i contratti fino al 31 agosto 2025

