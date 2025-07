Addio al Notaio Oscar Pesiri

La comunità è in lutto per la scomparsa del Notaio Oscar Pesiri, figura stimata e rispettata, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento non solo nel suo ambito professionale, ma anche nel tessuto umano e civile della cittĂ . Un uomo di rigore e senso etico Persona perbene. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

