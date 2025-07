A Temptation Island sarà il terrapiattista Simone a non tenere a bada lingua e ormoni… | la rivelazione di Dagospia sul programma

“ Temptation Island ” prepara nuovi colpi di scena. Il reality dei sentimenti continua a ottenere ascolti record, intorno al 30% di share, entra nel vivo e raddoppia la sua programmazione con la messa in onda su Canale 5 mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Sorprese, decisioni inaspettate e un tradimento. È il sito Dagospia a svelare che nel villaggio dei fidanzati sarà “ il terrapiattista Simone a non tenere a bada lingua e ormoni, il personal trainer di 28 anni avrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice”. L’ostacolo nel viaggio dei sentimenti con la compagna Sonia non sarà Eva Giusti, la studentessa universitaria a cui si era avvicinato nei primi giorni ma un’altra tentatrice: “Per la povera Sonia sarà una conferma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A Temptation Island sarà il terrapiattista Simone a non tenere a bada lingua e ormoni…”: la rivelazione di Dagospia sul programma

ATTENZIONE SPOILER! . . . . . . #TemptationIsland: Sarebbe arrivato il primo tradimento Secondo quanto riporta #Dagospia, #SimoneMatgagliotti, il terrapiattista, avrebbe tradito la fidanzata #Sonia con una tentatrice e lo vedremo nella puntata di domani, mer Vai su Facebook

