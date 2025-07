A Pantano completata la messa in sicurezza Lombardi e Mastella | Un’opera attesa dal 2015

Tempo di lettura: 3 minuti È stato ufficialmente consegnato l’intervento di messa in sicurezza del fiume Calore nella zona Pantano, punto nevralgico di un progetto più ampio avviato dopo le gravi criticità idrogeologiche causate dall’alluvione del 2015. I lavori, affidati nel 2018, si sono conclusi nei tempi previsti e hanno interessato le aree di Cellarulo, Pantano e la foce del torrente Serretelle. L’intervento ha previsto la pulizia dell’alveo e la sagomatura delle sponde, la rimozione degli alberi e la realizzazione di barriere in pietra per contenere il corso d’acqua e ridurre il rischio esondazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Pantano completata la messa in sicurezza, Lombardi e Mastella: “Un’opera attesa dal 2015”

In questa notizia si parla di: pantano - messa - sicurezza - completata

; A Pantano completata la messa in sicurezza, Lombardi e Mastella: Un’opera attesa dal 2015; Nuova vita ai parchi giochi di Teggiano: riqualificati le aree di Prato Perillo, Pantano e San Marco.

Ultimati i lavori di per la messa in sicurezza del fiume Calore a Pantano - Per la messa in sicurezza del fiume Calore si è intervenuto in tre tratti dell’alveo e cioé: 1) in località Cellarulo con interventi di difesa spondale sulla sponda destra idraulica e con la ... Segnala msn.com

Sul versante del Montorno completata la messa in sicurezza - Si è concluso l’importante intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti della strada della montagna sul versante di Montorno. Si legge su lanazione.it